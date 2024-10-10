Forbes: Овечкин потерял звание самого высокооплачиваемого игрока НХЛ
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин оказался на третьем месте в списке самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги по версии Forbes.
Спортсмен получает по контракту с «Вашингтоном» $11 млн, еще $5 млн – от активностей вне льда. Также $16 млн зарабатывает игрок «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. На первом месте находится Остон Мэтьюс из «Торонто» — $21,7 млн. Вторую позицию занял форвард «Колорадо» Натан Маккиннон – $19,5 млн.
Ранее Овечкин стал вторым в рейтинге лучших хоккеистов НХЛ после эпохи Гретцки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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