ФОК с двумя бассейнами появится во Внуково
В столичном районе Внуково построят физкультурно-оздоровительный комплекс «Пегас» с двумя бассейнами, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Завершаются основные строительные работы, готовность спорткомплекса в настоящий момент оценивается более чем на 90%», - отметил он.
В комплексе предусмотрен бассейн на восемь дорожек, бассейн поменьше для обучения детей, а также тренажерный зал, буфет и бытовые помещения.
На данном этапе в комплекс уже поставляется мебель и необходимое оборудование, активно технические работы ведутся и в зоне бассейна. Также специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице было увеличено количество спортивных объектов в два раза, что вдвое увеличило число жителей, занимающихся спортом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru