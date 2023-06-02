ФОК с двумя бассейнами появится во Внуково

В столичном районе Внуково построят физкультурно-оздоровительный комплекс «Пегас» с двумя бассейнами, рассказал руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Завершаются основные строительные работы, готовность спорткомплекса в настоящий момент оценивается более чем на 90%», - отметил он.

В комплексе предусмотрен бассейн на восемь дорожек, бассейн поменьше для обучения детей, а также тренажерный зал, буфет и бытовые помещения.

На данном этапе в комплекс уже поставляется мебель и необходимое оборудование, активно технические работы ведутся и в зоне бассейна. Также специалисты приступили к благоустройству прилегающей территории.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в столице было увеличено количество спортивных объектов в два раза, что вдвое увеличило число жителей, занимающихся спортом.

