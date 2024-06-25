«Флорида Пантерз» с Бобровским, Тарасенко и Куликовым завоевала Кубок Стэнли

Встреча в Санрайзе закончилась победой хозяев со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). В составе «Флорида Пантерз» шайбы забросили Картер Верхаге (5-я минута) и Сэм Райнхарт на 36 минуте. От «Эдмонтона» голом отметился Маттиас Янмарк на 7 минуте встречи.

Россиянин «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отразил 22 броска из 23, а нападающий Тарасенко нанес два броска в створ ворот и провел один силовой прием. Защитник «Пантерз» Куликов, в свою очередь, отличился голевой передачей.

Ранее чешская сборная по хоккею обыграла США в четвертьфинальном матче чемпионата мира со счетом 1:0, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

