ФК «Ювентус» исключили из еврокубков на сезон-2023/2024

Организация пришла к выводу, что итальянский клуб нарушил ее нормативную базу и мировое соглашение от августа 2022 года. УЕФА расторг соглашение с «Ювентусом», исключила команду из еврокубков на один сезон и наложил дополнительный финансовый взнос - 20 миллионов евро.

После решения УЕФА клуб не сможет участвовать в розыгрыше Лиги конференций.

В мае Федеральный апелляционный суд Италии лишил «Ювентус» 10 очков в таблице Серии А из-за махинации с финансовыми отчетами.

Двумя неделями ранее УЕФА оштрафовал испанскую «Барселону» на полмиллиона евро. Причиной названо неверное отражение отчетности за 2022 год, передает «Радиоточка НСН».

