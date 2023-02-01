ФК «Ювентус» исключили из еврокубков на сезон-2023/2024
Итальянский футбольный клуб «Ювентус» исключен из числа участников еврокубков на сезон‑2023/24, сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Организация пришла к выводу, что итальянский клуб нарушил ее нормативную базу и мировое соглашение от августа 2022 года. УЕФА расторг соглашение с «Ювентусом», исключила команду из еврокубков на один сезон и наложил дополнительный финансовый взнос - 20 миллионов евро.
После решения УЕФА клуб не сможет участвовать в розыгрыше Лиги конференций.
В мае Федеральный апелляционный суд Италии лишил «Ювентус» 10 очков в таблице Серии А из-за махинации с финансовыми отчетами.
Двумя неделями ранее УЕФА оштрафовал испанскую «Барселону» на полмиллиона евро. Причиной названо неверное отражение отчетности за 2022 год, передает «Радиоточка НСН».
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