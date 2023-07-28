Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032

Италия и Турция решили объединить свои заявки на проведение чемпионата Европы по футболу 2032 года. Информация об этом появилась на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций.

Соответствующую просьбу УЕФА направили Итальянская федерация футбола (ИФФ) и Турецкая футбольная федерация (ТФФ). Как уточняется, ТФФ подавала также ранее индивидуальную заявку на ЧЕ-2028. На турнир данного года совместную заявку подали пять британских ассоциаций: Англия, Северная Ирландия, Ирландия, Шотландия и Уэльс.

Исполком УЕФА должен определиться с хозяевами Евро-2028 и Евро-2032 на своём заседании 10 октября.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предостерег Российский футбольный союз от ухода из Европы в Азиатскую федерацию футбола на фоне запрета выступать в международных турнирах под эгидой УЕФА.

