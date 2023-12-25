ФК «Спартак» решил возродить вторую команду
Футбольный клуб «Спартак» объявил о возрождении второй команды, которую планируется заявить для участия во Второй лиге, сообщает пресс‑служба московского клуба.
В сообщении говорится, что решение было принято в целях лучшей работы клубной вертикали. Также новая команда позволит воспитанникам клубной академии и игроков молодёжной команды адаптироваться при переходе во взрослый футбол.
«Проект «Спартак-2» был создан в 2013 году и помог многим молодым футболистам набраться опыта и дорасти до первой команды... Возвращение второй команды — часть долгосрочной стратегии по развитию клубной инфраструктуры», — указали в «Спартаке».
Ранеев столичной команде заявили, что португальский футбольный специалист Томаш Амарал займет пост спортивного директора «Спартака», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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