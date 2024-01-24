ФК «Сочи» отказался от услуг Нобоа

Футбольный клуб «Сочи» объявил о возвращении нападающего Кристиана Нобоа в чемпионат Эквадора, в клуб «Эмелек» на правах свободного агента, где он начинал свою профессиональную карьеру, сообщает РБК.

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Нобоа перешел в «Сочи» в августе 2019 года. Затем вместе с командой в сезоне 2021/22 стал вице-чемпионом РПЛ и был признан лучшим игроком по версии РФС.

Почти всю свою спортивную карьеру эквадорец провел в России. Он выступал за «Рубин», «Зенит», московское «Динамо» и «Ростов».

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ФОТО: РИА Новости
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