ФК «Сочи» отказался от услуг Нобоа

Нобоа перешел в «Сочи» в августе 2019 года. Затем вместе с командой в сезоне 2021/22 стал вице-чемпионом РПЛ и был признан лучшим игроком по версии РФС.

Почти всю свою спортивную карьеру эквадорец провел в России. Он выступал за «Рубин», «Зенит», московское «Динамо» и «Ростов».

Ранее «Краснодар» объявил о подписании нового контракта с голкипером Матвеем Сафоновым до 2029 года, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

