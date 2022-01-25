ФК «Сочи» объявил о переходе игрока «Спартака» Мелкадзе
Полузащитник московского «Спартака» Георгий Мелкадзе стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба команды из курортной столицы.
Игрок будет выступать за сочинский клуб под девятым номером.
Условия трансфера 24-летнего хавбека не разглашаются. Однако СМИ сообщают, что контракт Мелкадзе рассчитан на 2,5 года, а зарплата футболиста составит около €200 тысяч в год.
Ранее Мелкадзе выступал за «Тосно», «Тамбов» и «Ахмат». В нынешнем сезоне футболист принял участие в четырех матчах «Спартака», однако не отметился результативными действиями ни в одной игре.
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