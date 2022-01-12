Столичный «Локомотив» заменил нападающего
В стан московских железнодорожников перешёл чешский нападающий Ян Кухта, сообщает сайт клуба. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано на четыре с половиной года. В ближайшее время игрок пройдёт медицинский осмотр и присоединится к команде.
«Форвард будет выступать под номером 9», - уточнили в клубе.
Кухта ранее играл в Чехии за «Спарту» и «Славию». Всего в ведущей лиге страны футболист провёл 156 матчей, в которых забил 55 голов и сделал 29 голевых передач. Он также вызывался в национальную команду, и уже провел за нее четыре матча.
Кухта пришёл в «Локомотив» на смену Федору Смолову, который вернулся в московское Динамо.
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