Столичный «Локомотив» заменил нападающего

«Форвард будет выступать под номером 9», - уточнили в клубе.

Кухта ранее играл в Чехии за «Спарту» и «Славию». Всего в ведущей лиге страны футболист провёл 156 матчей, в которых забил 55 голов и сделал 29 голевых передач. Он также вызывался в национальную команду, и уже провел за нее четыре матча.

Кухта пришёл в «Локомотив» на смену Федору Смолову, который вернулся в московское Динамо.

