ФК «Краснодар» проиграл испанской «Севилье» в матче Лиги Чемпионов

Футболисты клуба "Краснодар" уступили испанскому клубу "Севилья" со счетом 1:2 в матче четвертого раунда группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщает Интерфакс.

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Счет матча, проходившего на домашней арене российского клуба, открыл полузащитник "Севильи", хорват Иван Ракитич. На 56-й минуте встречи гол забил спортсмен "Краснодара", однако "Севилье" удалось победить благодаря мячу, забитому на пятой минуте компенсированного времени.

Как сообщает агентство, вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов по состоянию здоровья не смог принять участие в матче, поэтому роль голкипера взял на себя Евгений Городов. По результатам игры "Краснодар" не смог выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

В группе "Е" в плей-офф вышли "Севилья" и "Челси". Французский "Ренн" и "Краснодар" заняли низ турнирной таблицы. Команды будут бороться за путевку на весеннюю стадию Лиги Европы, крупного европейского турнира.

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ФОТО: @TeamRussia
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