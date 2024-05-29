ФК «Краснодар» продлил контракт с Мурадом Мусаевым

В сообщении говорится, что «быки» на два года продлили контракт со специалистом – до 31 мая 2026 года.

«Под руководством Мурада Олеговича «Краснодар» выходил в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне 2023/24 завоевал серебряные медали РПЛ», - указали в клубе.

Также отмечается, что Мусаев является рекордсменом по количеству матчей в качестве главного тренера «Краснодара» - 136 игр, в которых были одержаны 62 победы.

Ранее «Краснодар» расторг контракт с наставником Владимиром Ивичем, который тренировал команду с января 2023 года, и пригласил на его место Мусаева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

