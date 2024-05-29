ФК «Краснодар» продлил контракт с Мурадом Мусаевым
Мурад Мусаев продолжит работать главным тренером ФК «Краснодар». Об этом сообщает пресс-служба «чёрно-зелёных».
В сообщении говорится, что «быки» на два года продлили контракт со специалистом – до 31 мая 2026 года.
«Под руководством Мурада Олеговича «Краснодар» выходил в групповой этап Лиги чемпионов, а в сезоне 2023/24 завоевал серебряные медали РПЛ», - указали в клубе.
Также отмечается, что Мусаев является рекордсменом по количеству матчей в качестве главного тренера «Краснодара» - 136 игр, в которых были одержаны 62 победы.
Ранее «Краснодар» расторг контракт с наставником Владимиром Ивичем, который тренировал команду с января 2023 года, и пригласил на его место Мусаева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru