ФК «Краснодар» подписал бразильца вместо трех россиян

Сообщается, что 31-летний центральный защитник начал свою профессиональную карьеру в «Сантосе», затем играл в Португалии за клубы «Арока», «Витория Гимарайнш», «Боавишта» и «Витория Сетубал», а также за французский «Осер».

За «быков» Жубал будет играть с 1 июня 2025 до 30 июня 2027 года под номером «5».

Ранее в пресс-службе «Краснодара» заявили, что Смолов, Газинский и Дюпин покинули команду в связи с окончанием действия контрактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

