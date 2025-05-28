ФК «Краснодар» подписал бразильца вместо трех россиян

Новым игроком ФК «Краснодар», который ранее покинули Фёдор Смолов, Юрий Газинский и Юрий Дюпин, стал бразилец Жубал Роша Мендес Жуниор. Как сообщает пресс-служба чемпионов РПЛ 2024/2025, контракт рассчитан на два года.

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Сообщается, что 31-летний центральный защитник начал свою профессиональную карьеру в «Сантосе», затем играл в Португалии за клубы «Арока», «Витория Гимарайнш», «Боавишта» и «Витория Сетубал», а также за французский «Осер».

За «быков» Жубал будет играть с 1 июня 2025 до 30 июня 2027 года под номером «5».

Ранее в пресс-службе «Краснодара» заявили, что Смолов, Газинский и Дюпин покинули команду в связи с окончанием действия контрактов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: fckrasnodar.ru
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