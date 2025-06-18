ФК «Химки» объявил о приостановке своей деятельности

В заявлении говорится, что было сделано всё возможное для участия клуба в новом сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ), а также для сохранения команды и обеспечения её устойчивости.

«К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов Российского футбольного союза и РПЛ», - отметили в ФК.

Также в «Химках» добавили, что «в сложившихся условиях пауза в деятельности — вынужденный, но взвешенный шаг».

Ранее член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков заявил «Радиоточке НСН», что печальную судьбу подмосковных «Химок», не получивших лицензию, могут повторить другие команды.