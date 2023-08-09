ФК «Динамо» вырвал победу у «Краснодара» в матче Кубка России
Московский «Динамо» обыграл «Краснодар» в матче группового этапа Кубка России.
Встреча прошла 9 августа в Москве и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.
Счет открыл полузащитник «Динамо» Даниил Фомин, реализовавший пенальти. Победу хозяевам поля принес полузащитник москвичей Арсен Захарян, отправивший мяч в ворота противника в добавленное ко второму тайму время.
«Динамо» имеет в активе четыре очка и занимает второе место в группе D. «Краснодар» не набрал ни одного очка.
Московский «Спартак» в 27 июля одержал верх над «Краснодаром» в матче группового этапа Кубка России. Красно-белые лидируют в группе D, сообщает «Радиоточка НСН».
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