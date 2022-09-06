«Челси» проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов

ФК «Челси» проиграл загребному клубу «Динамо» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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Матч закончился со счетом 0:1 в пользу «Динамо». Единственный гол за игру был забит Миславом Оршичем на 13-й минуте.

Ранее в мае российский миллиардер Роман Абрамович продал лондонский футбольный клуб «Челси» консорциуму американца Тодда Боэли. Сумма сделки составила 4,25 млрд фунтов (около 5 млрд евро).





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ФОТО: РИА Новости/Валерий Левитин
ТЕГИ:ДинамоФутбол
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