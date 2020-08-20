ФК «Аякс» предложил за Суареса 15 миллионов евро

Нидерландский футбольный клуб «Аякс» предложил испанской «Барселоне» €15 млн за уругвайского нападающего Луиса Суареса. Об этом стало известно испанскому телеканалу El Chiringuito от источника.

Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году. В минувшем сезоне он провел 36 матчей в разных турнирах, на его счету 21 гол и 12 результативных передач.

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В составе сборной Уругвая Луис Суарес провел 111 матчей, забил 58 мячей.

Нaпaдaющий сборной Уругвая по футболу Луис Суарес рaсплaкaлся после порaжения в серии пенaльти от Перу в мaтче 1/4 финaлa Кубкa Aмерики по футболу 2019 годa в Брaзилии.


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ФОТО: twitter.com
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