ФК «Аякс» предложил за Суареса 15 миллионов евро

Нидерландский футбольный клуб «Аякс» предложил испанской «Барселоне» €15 млн за уругвайского нападающего Луиса Суареса. Об этом стало известно испанскому телеканалу El Chiringuito от источника.

Суарес перешел в «Барселону» в 2014 году. В минувшем сезоне он провел 36 матчей в разных турнирах, на его счету 21 гол и 12 результативных передач.