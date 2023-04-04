«Акрон» обыграл «Динамо» в полуфинале Кубка России
Московское «Динамо» уступило тольяттинскому «Акрону» в матче полуфинала Пути регионов Кубка России.
Встреча прошла в Москве. Основное время завершилось безголевой ничьей.
В серии пенальти «Акрон» оказался сильнее. Тольяттинцы победили со счетом 4:1. Столичное «Динамо» завершило выступление в турнире.
Екатеринбургский «Урал» 4 апреля обыграл московский «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Матч завершился со счетом 2:1.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 мая упростить использование инвалидами, пенсионерами и детьми систем идентификации футбольных болельщиков, передает «Радиоточка НСН».
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