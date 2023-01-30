МОК: Концепция нейтрального флага для россиян хорошо показала себя на Australian Open
Международный олимпийский комитет (МОК) вновь выступил за участие российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом на международных соревнованиях. Об этом говорится в сообщении МОК в Twitter.
Как отметили в комитете, эта концепция хорошо зарекомендовала себя во время Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open): спортсмены из РФ и Белоруссии участвовали в турнире в нейтральном статусе. Такие условия поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения.
«Эта концепция ... также используется в велоспорте и ряде профессиональных лиг по всей Северной Америке и Европе»,— добавили в комитете.
Ранее МОК допустил, что рассмотрит возможность допуска до международных турниров спортсменов из России, которые не поддержат спецоперацию на Украине, напоминает РЕН ТВ. При этом россияне также должны соблюдать правила Антидопингового агентства, пишет «Свободная пресса».
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