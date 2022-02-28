FIS отказалась отстранять российских лыжников

В заявлении FIS говорится, что на всех мероприятиях под эгидой федерации следует «обеспечить честные и полные соревнования».

«Национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку пола, расы, национальности или сексуальной ориентации», — подчеркнули в FIS.

Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) объявили об отказе от участия россиян в международных соревнованиях после того, как Международная федерация (IBU) обязала спортсменов из России и Белоруссии выступать в нейтральном статусе без флагов и гимнов стран, сообщает RT.