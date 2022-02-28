FIS отказалась отстранять российских лыжников
Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение не отстранять российских лыжников от участия в этапах Кубка мира, сообщает пресс-служба организации.
В заявлении FIS говорится, что на всех мероприятиях под эгидой федерации следует «обеспечить честные и полные соревнования».
«Национальные федерации и местные организаторы не должны отстранять спортсменов по признаку пола, расы, национальности или сексуальной ориентации», — подчеркнули в FIS.
Ранее в Союзе биатлонистов России (СБР) объявили об отказе от участия россиян в международных соревнованиях после того, как Международная федерация (IBU) обязала спортсменов из России и Белоруссии выступать в нейтральном статусе без флагов и гимнов стран, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Совфед: Затяжной конфликт на Украине не входит ни в чьи интересы
- Путин поручил сохранить ставки по кредитам
- «Нестандартные решения»: Набиуллина объяснила стратегию ЦБ
- В МИД ФРГ прокомментировали возможность вступления Украины в ЕС
- США запретили операции с Центробанком, ФНБ и Минфином РФ
- Рубль отыграл более половины утреннего падения к доллару и евро
- Минобороны РФ: силы ДНР завершают блокирование Мариуполя
- В Тбилиси объяснили, почему отказались от санкций против РФ
- Россия закрыла своё воздушное пространство для 36 стран
- Лавров не полетит на СПЧ ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru