Стадионы в Казани и Минске укрепили изделиями московской компании

Он уточнил, что масштабные работы на футбольных стадионах начались в 2023 году.

Глава департамента отметил, что столичная компания получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» в 2018 году.

«С 2012 года она выпускает системы внешнего армирования из углеродных материалов, предназначенных для ремонта и усиления строительных конструкций. Изделия на основе новых материалов предприятия используются на различных объектах городской и критической инфраструктуры. В частности, в 2024 году такие системы успешно применили при реконструкции Центрального стадиона в Казани для усиления плит и балок. Продукция резидента востребована рынком – в 2023 году ее поставляли более чем в 60 регионов России», – рассказал Овчинский.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев подчеркнул, что сейчас «Нанотехнологический центр композитов» осуществляет полный цикл разработки и производства изделий из полимерных композитов для различных отраслей промышленности.

«При этом компания успешно сотрудничает со странами СНГ. К примеру, в 2023 году с помощью углеродных материалов компании произвели усиление несущих конструкций стадиона «Трактор» в Минске», – добавил Дёгтев.

По словам генерального директора «Нанотехнологического центра композитов» Михаила Столярова, Белоруссия стала одним из передовых потребителей композитных материалов, произведенных компанией «НЦК».

Ранее с применением углепластиковых ламелей и углеродных тканей предприятия отремонтировали два крупнейших путепровода – «Барановичи-Полесский» и «Западный обход», а также реализовали проекты по усилению конструкций нескольких жилых домов в Минске.

«Предприятие» поставляет свою продукцию и для систем технического водоснабжения на Белорусскую АЭС», – добавил Столяров.

