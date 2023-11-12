Фигуристы Мишина и Галлямов показали результат выше мирового рекорда
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями четвертого этапа Гран-при России в Казани.
В произвольной программе Мишина и Галлямов набрали 158,25 балла и продемонстрировали результат выше своего же мирового рекорда на чемпионате Европы в прошлом году. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 236,86 балла.
Соревнования проводятся не под эгидой Международного союза конькобежцев, поэтому рекорд не зарегистрируют официально.
Мишина и Галлямов являются абсолютными чемпионами мира и Европы. Они завоевали золотые медали на командном чемпионате в 2021 году и стали чемпионами зимних Олимпийских игр в Пекине (2022), напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фигуристы Мишина и Галлямов показали результат выше мирового рекорда
- СМИ: режиссеру Александру Митте вызвали скорую помощь
- «Динамо» победило «Оренбург» и поднялось на третье место в таблице РПЛ
- В петербургском метро шесть мужчин избили инспектора по безопасности
- Reuters: ХАМАС приостановило переговоры об освобождении заложников
- В Дубае начали собирать автомобили Aurus
- Умерла российская писательница и драматург Нина Садур
- Летевший из Сочи Boeing-737 аварийно сел в Челябинске
- Захарова заявила о более тысячи человек в списках на эвакуацию из Газы
- Зеленский vs Залужный: В мире спорят о выборах на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru