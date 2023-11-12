Фигуристы Мишина и Галлямов показали результат выше мирового рекорда

В произвольной программе Мишина и Галлямов набрали 158,25 балла и продемонстрировали результат выше своего же мирового рекорда на чемпионате Европы в прошлом году. По сумме короткой и произвольной программ они набрали 236,86 балла.

Соревнования проводятся не под эгидой Международного союза конькобежцев, поэтому рекорд не зарегистрируют официально.

Мишина и Галлямов являются абсолютными чемпионами мира и Европы. Они завоевали золотые медали на командном чемпионате в 2021 году и стали чемпионами зимних Олимпийских игр в Пекине (2022), напоминает «Радиоточка НСН».

