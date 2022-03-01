Фигуристов и конькобежцев РФ отстранили от чемпионата мира и других стартов
Международный союз конькобежцев принял решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований в связи с военной операцией РФ на Украине. Атлеты лишились возможности участия в ближайших соревнованиях по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.
Как отмечается в пояснении ISU, совет организации принял такое решение на основе рекомендации Международного олимпийского комитета.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в конце марта во Франции. Мировое первенство по шорт-треку намечено на эти же сроки в Канаде. Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье начинается в Норвегии 3 марта.
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