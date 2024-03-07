Фигуристку Камилу Валиеву исключили из сборной России.

В январе спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за того, что она не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг. Во время Олимпиады в допинг-пробе фигуристки нашли запрещенный триметазидин.

Сама спортсменка на суде заявила, что допинг попал в ее организм через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал лекарства, напоминает RT.

