Фигуристку Камилу Валиеву исключили из сборной России.
7 марта 202416:31
Фигуристку Камилу Валиеву исключили из сборной России, сообщил гендиректор Федерации фигурного катания Александр Коган.
В январе спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года из-за того, что она не смогла доказать отсутствие намерения принимать допинг. Во время Олимпиады в допинг-пробе фигуристки нашли запрещенный триметазидин.
Сама спортсменка на суде заявила, что допинг попал в ее организм через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал лекарства, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru