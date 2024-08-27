Фигуристку из академии Плющенко дисквалифицировали на пять лет за допинг

Фигуристку Варвару Горобченко дисквалифицировали на пять лет за допинг. Об этом сообщило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Журова заявила, что тренер и врач несут ответственность за допинг Валиевой

По данным организации, в пробе спортсменки обнаружили мельдоний и сибутрамин. Дисквалификация фигуристки началась с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028-го.

Варваре Горобченко 17 лет, девушка — воспитанница академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и ученица олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Ранее бойца смешанных единоборств (UFC) россиянку Ирину Алексееву дисквалифицировали на год за нарушение антидопинговых правил из-за положительного теста на введенный тестостерон, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:РУСАДАДопингСпортсменыФигурное Катание

Горячие новости

Все новости

партнеры