Фигуристку из академии Плющенко дисквалифицировали на пять лет за допинг

По данным организации, в пробе спортсменки обнаружили мельдоний и сибутрамин. Дисквалификация фигуристки началась с 15 мая 2023 года и завершится 14 мая 2028-го.

Варваре Горобченко 17 лет, девушка — воспитанница академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» и ученица олимпийской чемпионки Юлии Липницкой.

Ранее бойца смешанных единоборств (UFC) россиянку Ирину Алексееву дисквалифицировали на год за нарушение антидопинговых правил из-за положительного теста на введенный тестостерон, напоминает Ura.ru.

