Фигуристке Косторной прооперируют плечо в Москве

Застарелая травма плеча привела к необходимости операции у чемпионку Европы Алёны Косторной, которая катается в паре с Георгием Куницей. Фигуристку прооперируют в Москве в середине следующей недели, сообщает RT со ссылкой на тренера спортсменки Сергея Рослякова.

Российские фигуристки заняли три первых места в короткой программе Гран-при Канады

По его словам, из-за травмы плеча боли только усиливались после нагрузок.

«Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими. Поэтому было принято решение провести операцию в ближайшее время», — пояснил Росляков.

Алёне Косторной принадлежит один из предыдущих рекордов в одиночном фигурном катании - она выступила с оценкой 85,45 балла на заключительном этапе серии «Гран-при» в японском Саппоро в 2019 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:СпортОперацияФигурное КатаниеФигуристы

Горячие новости

Все новости

партнеры