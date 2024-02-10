Фигуристке Косторной прооперируют плечо в Москве

По его словам, из-за травмы плеча боли только усиливались после нагрузок.

«Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими. Поэтому было принято решение провести операцию в ближайшее время», — пояснил Росляков.

Алёне Косторной принадлежит один из предыдущих рекордов в одиночном фигурном катании - она выступила с оценкой 85,45 балла на заключительном этапе серии «Гран-при» в японском Саппоро в 2019 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».