Фигуристке Косторной прооперируют плечо в Москве
Застарелая травма плеча привела к необходимости операции у чемпионку Европы Алёны Косторной, которая катается в паре с Георгием Куницей. Фигуристку прооперируют в Москве в середине следующей недели, сообщает RT со ссылкой на тренера спортсменки Сергея Рослякова.
По его словам, из-за травмы плеча боли только усиливались после нагрузок.
«Исследование МРТ показало, что в суставе действительно имеются проблемы, которые без хирургического вмешательства могут стать критическими. Поэтому было принято решение провести операцию в ближайшее время», — пояснил Росляков.
Алёне Косторной принадлежит один из предыдущих рекордов в одиночном фигурном катании - она выступила с оценкой 85,45 балла на заключительном этапе серии «Гран-при» в японском Саппоро в 2019 году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru