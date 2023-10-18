Фигуристка Туктамышева приостановила карьеру
Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер мирового первенства 2021 года Елизавета Туктамышева решила приостановить карьеру. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Сообщается, что спортсменка пропустит сезон-2023/2024, сосредоточившись на участии в ледовых шоу.
Ранее российская фигуристка Дарья Усачева, выступающая в женском одиночном разряде, в возрасте 17 лет решила оставить большой спорт. По словам спортсменки, она провела анализ собственных возможностей, прежде чем прийти к этому решению. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru