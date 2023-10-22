Фигуристка Туктамышева объявила о приостановке карьеры
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о решении взять паузу в карьере.
«Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», - написала Туктамышева на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).
По словам 26-летней фигуристки, она будет больше отдыхать, проводить время с близкими, заниматься благотворительностью и личными проектами.
Туктамышева является серебряным призером чемпионата мира 2021 года. В том же году на командном чемпионате мира она завоевала золото.
Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сообщил о второй операции на колене, передает «Радиоточка НСН».
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