Фигуристка Туктамышева объявила о приостановке карьеры

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила о решении взять паузу в карьере.

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«Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв», - написала Туктамышева на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской).

По словам 26-летней фигуристки, она будет больше отдыхать, проводить время с близкими, заниматься благотворительностью и личными проектами.

Туктамышева является серебряным призером чемпионата мира 2021 года. В том же году на командном чемпионате мира она завоевала золото.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин сообщил о второй операции на колене, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Песня / РИА Новости
ТЕГИ:СпортЕлизавета ТуктамышеваФигурное Катание

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