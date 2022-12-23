Фигуристка Трусова снялась с чемпионата России из-за болезни
Серебряный призер Олимпийских игр-2022 в Пекине Александра Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию-2023 в Красноярске по медицинским показаниям. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на Федерацию фигурного катания РФ.
Соревнования среди фигуристок-одиночниц, которые будут выступать с короткой программой, стартуют в пятницу 15:25 мск.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, накануне Трусова почувствовала недомогание. Еще в среду и четверг 18-летняя спортсменка проводила тренировки.
Первенство России по фигурному катанию в Красноярске пройдет 22-24 декабря.
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