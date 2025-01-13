СМИ: Трусова не будет участвовать в отборе к Олимпиаде-2026
Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) не станет претендовать на выступление в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Как отметил собеседник агентства, 20-летняя россиянка продолжает соблюдать рекомендации медиков по ограничениям в тренировках. В течение отборочного периода фигуристка не сможет продемонстрировать надлежащие физические кондиции российской Федерации фигурного катания на коньках.
Организация должна по требованиям Международного союза конькобежцев (ISU) направить списки спортсменов, претендующих на нейтральный статус, для участия в квалификации с 1 по 28 февраля. Допускается наличие не более двух спортсменов или пар в каждом из четырех видов соревнований. При этом после отбора число участников сократят до одного, основного, в каждой дисциплине.
Александра Игнатова (Трусова) не принимала участия в соревнованиях с сезона-2022/23. В июле двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, что фигуристка «вернулась в спорт», напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru