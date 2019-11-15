Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Как пишет агентство, спортсменка заработала 76,93 балла. Следом за ней идет другая россиянка Александра Трусова (74,21 балла) и на третьей позиции представительница США Мэрайя Белл (67,11).

Произвольная программа запланирована на завтра.

Соревнование проходит в Москве с 15 по 17 ноября.



