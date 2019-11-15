Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве
15 ноября 201921:45
Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы в ходе этапа Гран-при Rostelecom Cup Международного союза конькобежцев (ISU) в российской столице. Об этом сообщает Интерфакс.
Как пишет агентство, спортсменка заработала 76,93 балла. Следом за ней идет другая россиянка Александра Трусова (74,21 балла) и на третьей позиции представительница США Мэрайя Белл (67,11).
Произвольная программа запланирована на завтра.
Соревнование проходит в Москве с 15 по 17 ноября.
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Фото: facebook.com/EvgeniaMedvedevaOfficial
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