Фигуристка из США выиграла чемпионат мира в одиночном катании впервые с 2006 года
Американская фигуристка Алиса Лью выиграла чемпионат мира в женских одиночных соревнованиях, который проходит в американском Бостоне.
Спортсменка набрала 222,97 балла по итогам двух программ и завоевала золото. Призерами чемпионата стали японки Каори Сакамото с 217,98 балла и Монэ Тиба (215,24 балла).
Алиса Лью стала первой американкой в одиночном катании с 2006 года, которая победила на первенстве мира. Тогда золото чемпионата взяла Кимми Мейсснер.
Между тем российский фигурист Марк Кондратюк стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru