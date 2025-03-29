Фигуристка из США выиграла чемпионат мира в одиночном катании впервые с 2006 года

Американская фигуристка Алиса Лью выиграла чемпионат мира в женских одиночных соревнованиях, который проходит в американском Бостоне.

Спортсменка набрала 222,97 балла по итогам двух программ и завоевала золото. Призерами чемпионата стали японки Каори Сакамото с 217,98 балла и Монэ Тиба (215,24 балла).

Алиса Лью стала первой американкой в одиночном катании с 2006 года, которая победила на первенстве мира. Тогда золото чемпионата взяла Кимми Мейсснер.

Между тем российский фигурист Марк Кондратюк стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов».

