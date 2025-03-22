Фигурист Кондратюк стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов»
Российский фигурист Марк Кондратюк стал победителем турнира шоу-программ «Русский вызов», трансляцию которого вел Первый канал. Турнир проходил 22 марта в Санкт-Петербурге.
Бронзовый призер Олимпиады в Пекине в командных соревнованиях Марк Кондратюк набрал 29,38 балла и занял первое место. Серебро досталось экс-чемпиону Европы Дмитрию Алиеву, который заработал 29,24 балла. Третье место заняла чемпионка мира Елизавета Туктамышева с результатом 28,27 балла.
Согласно правилам турнира, абсолютный победитель «Русского вызова» получил 5 миллионов рублей, обладатель серебра — 2,5 миллиона, а бронзовый призер — 1 миллион рублей.
Кроме того, были определены победители в специальных номинациях. В категории «искусство» первое место разделили Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев (по 10 баллов), третьей стала Елизавета Туктамышева (9,88 балла). В номинации «фигурное катание» победил Кондратюк (9,94 балла), второе место занял дуэт Виктория Синицина/Никита Кацалапов (9,88 балла), а третьим стал Алиев (9,63 балла). Приз зрительских симпатий распределился следующим образом: Дмитрий Алиев (9,61), Марк Кондратюк (9,43) и Петр Гуменник (9,35). Общий призовой фонд специальных номинаций превысил 2 миллиона рублей.
Турнир шоу-программ «Русский вызов» прошел в третий раз. Победителем двух первых турниров был олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.
Ранее на турнире шоу-программ «Русский вызов» серебряный призер Олимпийских игр Александра Трусова и ее супруг Макар Игнатов объявили о беременности фигуристки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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