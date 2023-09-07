Фигуристка Дарья Усачева завершила карьеру в 17 лет
Российская фигуристка Дарья Усачева, выступающая в женском одиночном разряде, в возрасте 17 лет решила оставить большой спорт. Об этом она объявила в эфире «Okko Спорт».
По её словам, прежде чем принять такое решение был произведен адекватный анализ возможностей.
«И поняла, что, наверное, все-таки нет» - сообщила фигуристка.
Она рассказала, что в ближайшее время намерена сосредоточиться на сдаче Единого государственного экзамена.
Среди достижений спортсменки – серебро на Гран-при США и бронза Кубка России.
Ранее российские гимнастки Дина и Арина Аверины заявили, что готовы завершить карьеру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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