Фигуристка Дарья Усачева завершила карьеру в 17 лет

Российская фигуристка Дарья Усачева, выступающая в женском одиночном разряде, в возрасте 17 лет решила оставить большой спорт. Об этом она объявила в эфире «Okko Спорт».

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По её словам, прежде чем принять такое решение был произведен адекватный анализ возможностей.

«И поняла, что, наверное, все-таки нет» - сообщила фигуристка.

Она рассказала, что в ближайшее время намерена сосредоточиться на сдаче Единого государственного экзамена.

Среди достижений спортсменки – серебро на Гран-при США и бронза Кубка России.

Ранее российские гимнастки Дина и Арина Аверины заявили, что готовы завершить карьеру, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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