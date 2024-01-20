Фигуристка Базылюк выиграла чемпионат России по прыжкам

Ученица Этери Тутберидзе, фигуристка Маргарита Базылюк стала победительницей чемпионата России по прыжкам.

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В финале Базылюк набрала 70,29 балла. Второй стала Аделия Петросян со счетом в 57,89 балла. Третье место заняла Елена Костылева, набрав 54,69 балла.

Также победу в мужском одиночном зачете одержал Арсений Федотов, набрав 71,75 балла.

Ранее серебряная призерка Олимпийских игр в женском одиночном катании Александра Трусова выпустила песню «Я не кукла», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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