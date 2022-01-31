Фигурист Ягудин опубликовал петицию в поддержку российских спортсменов
Фигурист Алексей Ягудин создал на платформе change.org петицию в поддержку российских спортсменов. Ссылку на документ спортсмен опубликовал в своем аккаунте в Instagram.
В петиции Ягудин призывает мировое антидопинговое агентство WADA и международный олимпийский комитет (МОК) разрешить спортсменам из России выступать под флагом страны, исполнять свой гимн, а также вернуть им право называться сборной России. В настоящий момент из-за антидопинговых ограничений россияне вынуждены выступать без символики, а сборная указывается как ROC (Russian Olympic Committee).
Фигурист также сопроводил публикацию хэштегом #wewillROCyou, который ранее с подачи журналистки Тины Канделаки использовался во время летней олимпиады в Токио. Ягудина поддержала фигуристка Ирина Слуцкая, а также другие спортсмены и блогеры.
Ранее олимпийская чемпионка, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» предположила, что Олимпиаду в Пекине вряд ли отменят даже в случае вспышки коронавируса среди участников, однако ее могут сдвинуть на две недели.
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