Тутберидзе поможет фигуристке выплатить долг перед академией Плющенко
Открытую платную тренировку проведет в Москве штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе со звездами российского фигурного катания, говорится в аккаунте штаба в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Вырученные средства будут направлены на оплату штрафа фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко».
Никулинский районный суд Москвы взыскал с семьи спортсменки в пользу школы Плющенко 1,9 млн рублей за время, проведенное в академии.
Парсегова до 2020 года занималась у Тутберидзе, затем перешла в академию Плющенко. Однако в мае 2023 года она вернулась к Тутберидзе.
Ранее Тарасова не поддержала решение академии Плющенко судиться с экс-воспитанницей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru