Тутберидзе поможет фигуристке выплатить долг перед академией Плющенко

Открытую платную тренировку проведет в Москве штаб заслуженного тренера России Этери Тутберидзе со звездами российского фигурного катания, говорится в аккаунте штаба в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фигуристку из академии Плющенко дисквалифицировали на пять лет за допинг

Вырученные средства будут направлены на оплату штрафа фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко».

Никулинский районный суд Москвы взыскал с семьи спортсменки в пользу школы Плющенко 1,9 млн рублей за время, проведенное в академии.

Парсегова до 2020 года занималась у Тутберидзе, затем перешла в академию Плющенко. Однако в мае 2023 года она вернулась к Тутберидзе.

Ранее Тарасова не поддержала решение академии Плющенко судиться с экс-воспитанницей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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