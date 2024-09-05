Тутберидзе поможет фигуристке выплатить долг перед академией Плющенко

Вырученные средства будут направлены на оплату штрафа фигуристки Арины Парсеговой перед академией «Ангелы Плющенко».

Никулинский районный суд Москвы взыскал с семьи спортсменки в пользу школы Плющенко 1,9 млн рублей за время, проведенное в академии.

Парсегова до 2020 года занималась у Тутберидзе, затем перешла в академию Плющенко. Однако в мае 2023 года она вернулась к Тутберидзе.

Ранее Тарасова не поддержала решение академии Плющенко судиться с экс-воспитанницей, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

