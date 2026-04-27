Фигурист Алиев признался, что переболел туберкулезом

Фигурист, чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев перед сезоном-2025/26 переболел туберкулезом. Об этом спортсмен рассказал в интервью Первому каналу.

Алиев поделился, что во время прохождения углубленного медицинского обследования у него выявили проблему и не дали допуск к соревнованиям.

«Был выполнен ряд обследований, переобследований. Проходя все эти процедуры, мы поняли, что есть большая проблема. Не знали, как повести себя правильно. Нашли в легких пятно, которое непонятно с чем было связано изначально», - отметил фигурист.

Позднее подтвердилось, что у 26-летнего спортсмена был обнаружен туберкулез.

Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о сокращении количества впервые выявленных больных туберкулезом в России.

