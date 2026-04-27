Фигурист Алиев признался, что переболел туберкулезом
Фигурист, чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев перед сезоном-2025/26 переболел туберкулезом. Об этом спортсмен рассказал в интервью Первому каналу.
Алиев поделился, что во время прохождения углубленного медицинского обследования у него выявили проблему и не дали допуск к соревнованиям.
«Был выполнен ряд обследований, переобследований. Проходя все эти процедуры, мы поняли, что есть большая проблема. Не знали, как повести себя правильно. Нашли в легких пятно, которое непонятно с чем было связано изначально», - отметил фигурист.
Позднее подтвердилось, что у 26-летнего спортсмена был обнаружен туберкулез.
Между тем министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о сокращении количества впервые выявленных больных туберкулезом в России.
Горячие новости
- «От +2 до +10»: Шувалов раскрыл, когда в Москве снова потеплеет
- Шувалов: Нешашлычная погода сохранится до последнего дня апреля
- Фигурист Алиев признался, что переболел туберкулезом
- Налоговая заблокировала счета телеведущего Шаца
- ФИФА увеличит призовой фонд чемпионата мира-2026
- Смолин призвал наказывать родителей за хамство детей учителю
- «Нет доходов!»: По кому ударит обвал продаж сельхозтехники
- В Севастополе около ста машин повреждены в ходе атаки ВСУ
- Политолог объяснил изменение отношения россиян к Жириновскому после его смерти
- Штраф или судимость: Как в Германии относятся к запрету георгиевских лент