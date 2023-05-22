ФИФА разрешит легионерам РПЛ приостанавливать соглашения с клубами до июня 2024 года

Международная федерация футбола (ФИФА) продлит до конца июня 2024 года разрешение приостанавливать действие соглашений с клубами Российской премьер-лиги для легионеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».

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При этом отмечается, что для зарубежных спортсменов, заключивших контракты не ранее лета 2022 года, такая возможность будет недоступной.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал целью организации возвращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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