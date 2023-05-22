ФИФА разрешит легионерам РПЛ приостанавливать соглашения с клубами до июня 2024 года
22 мая 202312:48
Международная федерация футбола (ФИФА) продлит до конца июня 2024 года разрешение приостанавливать действие соглашений с клубами Российской премьер-лиги для легионеров. Об этом сообщил Telegram-канал «Мутко против».
При этом отмечается, что для зарубежных спортсменов, заключивших контракты не ранее лета 2022 года, такая возможность будет недоступной.
Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал целью организации возвращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru