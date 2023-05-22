ФИФА разрешит легионерам РПЛ приостанавливать соглашения с клубами до июня 2024 года

При этом отмечается, что для зарубежных спортсменов, заключивших контракты не ранее лета 2022 года, такая возможность будет недоступной.

Ранее президент Российского футбольного союза Александр Дюков назвал целью организации возвращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

