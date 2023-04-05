Глава УЕФА заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска России
Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что до конца СВО будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских команд до международных соревнований, передает РИА Новости.
«Это решение за исполнительным комитетом (УЕФА) в любом случае», - добавил он.
Отечественные сборные и клубы были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с конца февраля в связи с началом Россией военной спецоперации на Украине.
Глава РФС отметил, что в случае невозможности возврата российских команд в соревнования под эгидой УЕФА, будет рассматриваться рабочий вариант перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.
Позже президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что цель организации - возвращение в Европу. По его словам, выход из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переход в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) может состояться уже в апреле, однако РФС рассчитывает договориться о возвращении в Европу, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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