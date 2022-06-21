ФИФА разрешила приостановить контракты с клубами из России еще на год

Бюро совета ФИФА приняло решение разрешить зарубежным игрокам и тренерам продлить приостановку контрактов с клубами из России и Украины до 30 июня 2023 года. Об этом сообщается на сайте футбольной организации.

Россию не стали исключать из ФИФА

Отмечается, что такие меры дают игрокам и тренерам возможность тренировать, играть и получать зарплату. Также это защищает клубы Украины и облегчает отъезд зарубежных игроков и тренеров из России.

Ранее контракт с «Рубином» приостановило шесть иностранных футболистов: Андерс Дрейер, Сеад Хакшабанович, Хван Ин Бом, Сильвие Бегич, Филип Уремович и Хвича Кварацхелия.

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