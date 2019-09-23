ФИФА назвала Месси футболистом года
ФИФА назвала игрока ФК "Барселона" и аргентинской сборной Лионеля Месси лучшим футболистом 2019 года.
Как пишет Интерфакс, на этот титул помимо Месси претендовали Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус"). Победителя наградили в итальянском Милане.
В прошедшем сезоне Месси выиграл чемпионат Испании в составе "Барселоны".
ФИФА выбирает лучшего футболиста сезона с 2016 года. Два года подряд победителем становился Криштиану Роналду, в 2018 году титул получил хорват Лука Модрич.
В начале августа НСН сообщала, что Месси был оштрафован на 50 тысяч евро и дисквалифицирован на 3 месяца.
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