ФИФА назвала Месси футболистом года

ФИФА назвала игрока ФК "Барселона" и аргентинской сборной Лионеля Месси лучшим футболистом 2019 года.

Как пишет Интерфакс, на этот титул помимо Месси претендовали Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль") и Криштиану Роналду ("Ювентус"). Победителя наградили в итальянском Милане.

В прошедшем сезоне Месси выиграл чемпионат Испании в составе "Барселоны".

ФИФА выбирает лучшего футболиста сезона с 2016 года. Два года подряд победителем становился Криштиану Роналду, в 2018 году титул получил хорват Лука Модрич.

В начале августа НСН сообщала, что Месси был оштрафован на 50 тысяч евро и дисквалифицирован на 3 месяца.



