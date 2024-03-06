Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Парагвая

Началась реализация билетов на товарищескую игру сборных России и Парагвая по футболу. Встреча пройдёт в понедельник, 25 марта в российской столице на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Как информирует Российский футбольный союз, самый дешевый билет на матч стоит 700 рублей, самый дорогой - 3 900 рублей. Приобрести их можно исключительно на сайте официального билетного партнера РФС Кассир.ру.

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Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», помимо самого матча, для болельщиков подготовлена шоу-программа, фото– и автограф-сессии, будут работать развлекательные зоны для детей и взрослых.

Перед этим национальная команда проведет товарищеский мачт со сборной Сербии. Игра назначена на 21 марта на том же стадионе. Стоимость билетов начинается от 500 рублей. Российские футбольные команды, включая сборную, отстранены от международных матчей с февраля 2022 года из-за событий на Украине.

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Фото: t.me/rfsruofficial
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