Стартовала продажа билетов на матч сборных России и Парагвая

Началась реализация билетов на товарищескую игру сборных России и Парагвая по футболу. Встреча пройдёт в понедельник, 25 марта в российской столице на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Как информирует Российский футбольный союз, самый дешевый билет на матч стоит 700 рублей, самый дорогой - 3 900 рублей. Приобрести их можно исключительно на сайте официального билетного партнера РФС Кассир.ру.