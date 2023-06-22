FIFA и UEFA надеются на скорое возвращение России на соревнования

Как подчеркнул советник, в УЕФА все верят, что клубам и сборным из России будет разрешено играть с соперниками из других стран. Такую позицию поддержала и глава по делаем европейских национальных ассоциаций Международной федерации футбола Хайди Беха. Она считает, что непростая ситуация вскоре будет разрешена, и также озвучила приветствие от президента ФИФА Джанни Инфантино.

ФИФА и УЕФА через четыре дня после начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года приняли решение об отстранении российских клубов и сборные от международных соревнований.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этой неделе UEFA представил талисман европейского первенства 2024 года в Германии. Им определён плюшевый медведь. Российская сборная также была отстранена от отбора на Евро-2024.

