FIFA и UEFA надеются на скорое возвращение России на соревнования

Союз европейских футбольных ассоциаций рассчитывает на скорое возвращение российских клубов на международную арену. Такую надежду выразил советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Климент.

Он выступил на очередной конференции Российского футбольного союза в Москве. По словам Климента, УЕФА не приостанавливал сотрудничество с РФС. Он также передал приветствие от президента Союза Александера Чеферина и всего руководства УЕФА.

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Как подчеркнул советник, в УЕФА все верят, что клубам и сборным из России будет разрешено играть с соперниками из других стран. Такую позицию поддержала и глава по делаем европейских национальных ассоциаций Международной федерации футбола Хайди Беха. Она считает, что непростая ситуация вскоре будет разрешена, и также озвучила приветствие от президента ФИФА Джанни Инфантино.

ФИФА и УЕФА через четыре дня после начала спецоперации на Украине в феврале прошлого года приняли решение об отстранении российских клубов и сборные от международных соревнований.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на этой неделе UEFA представил талисман европейского первенства 2024 года в Германии. Им определён плюшевый медведь. Российская сборная также была отстранена от отбора на Евро-2024.

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Фото: t.me/rfsruofficial
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