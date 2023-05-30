Полный простой: Сборная РФ по футболу не будет играть летом
Очередной тренировочный сбор сборной России по футболу намечен только на осень. Таким образом команда не проведёт ни одной игры в течении лета, информирует пресс-служба Российского футбольного союза.
Решение об осенних сборах принято после обсуждения вопроса с тренерским штабом национальной команды и клубами, которые отправляют в сборную наибольшее число футболистов. Как уточили в РФС, на сегодня есть предварительные договорённости с некоторыми национальными футбольными федерациями о проведении товарищеских матчей только в осеннее окно ФИФА.
В связи с такой ситуацией решено не проводить сбор команды в июне и, тем самым, не мешать программе подготовки клубов к новому сезону в России. В связи с санкциями, введёнными ФИФА и УЕФА, сборная РФ лишена права играть в официальных турнирах.
Весной сборная РФ сыграла несколько товарищеских матчей. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в ходе одного из них, с командой Ирака, Сергей Пиняев стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.
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