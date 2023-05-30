Полный простой: Сборная РФ по футболу не будет играть летом

Очередной тренировочный сбор сборной России по футболу намечен только на осень. Таким образом команда не проведёт ни одной игры в течении лета, информирует пресс-служба Российского футбольного союза.

Решение об осенних сборах принято после обсуждения вопроса с тренерским штабом национальной команды и клубами, которые отправляют в сборную наибольшее число футболистов. Как уточили в РФС, на сегодня есть предварительные договорённости с некоторыми национальными футбольными федерациями о проведении товарищеских матчей только в осеннее окно ФИФА.