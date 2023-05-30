FIDE пригласила гроссмейстера Карякина на Кубок мира

Международная федерация шахмат направила приглашение россиянину Сергею Карякину на участие в Кубке мира нынешнего года. Информация об этом появилась на официальном сайте FIDE.

Кубковый турнир состоится с 29 июля по 25 августа в столице Азербайджана. Гроссмейстер, в случае согласия, должен подтвердить свое участие в соревновании до 2 июня.

Помимо Карякина, из граждан России приглашения на Кубок мира направлены ещё семи мужчинам и трём женщинам. Все они могут выступить только под нейтральным флагом. При этом Карякин заявлял, что готов играть на международном уровне исключительно под государственной символикой РФ.

Ранее в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Карякин одобрил присоединение России к Азиатской шахматной федерации.

