FIDE пригласила гроссмейстера Карякина на Кубок мира
Международная федерация шахмат направила приглашение россиянину Сергею Карякину на участие в Кубке мира нынешнего года. Информация об этом появилась на официальном сайте FIDE.
Кубковый турнир состоится с 29 июля по 25 августа в столице Азербайджана. Гроссмейстер, в случае согласия, должен подтвердить свое участие в соревновании до 2 июня.
Помимо Карякина, из граждан России приглашения на Кубок мира направлены ещё семи мужчинам и трём женщинам. Все они могут выступить только под нейтральным флагом. При этом Карякин заявлял, что готов играть на международном уровне исключительно под государственной символикой РФ.
Ранее в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» Карякин одобрил присоединение России к Азиатской шахматной федерации.
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