Россиянка спасла Карлсена от технического поражения на шахматной Олимпиаде

Карлсен вынужден был ехать на место соревнований на велосипеде и в проливной дождь, так как норвежская сборная не смогла забрать его на машине из-за пробок.

Когда Карлсен доехал до арены, то решил, что время вышло, но ему повстречалась фотограф Мария Емельянова. Она сообщила, что у спортсмена есть еще четыре минуты, и показала ему короткий путь в зал.

В итоге Магнус успел к началу партии и победил своего колумбийского соперника.

Ранее стало известно, что решение о лишении Федерации шахмат России членства Международной шахматной федерации (FIDE) отменено, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

