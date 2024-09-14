Россиянка спасла Карлсена от технического поражения на шахматной Олимпиаде
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен чуть не опоздал на свою партию на турнире в Будапеште, но фотограф Мария Емельянова помогла ему быстро попасть на арену в самый последний момент, передает портал Firstpost.
Карлсен вынужден был ехать на место соревнований на велосипеде и в проливной дождь, так как норвежская сборная не смогла забрать его на машине из-за пробок.
Когда Карлсен доехал до арены, то решил, что время вышло, но ему повстречалась фотограф Мария Емельянова. Она сообщила, что у спортсмена есть еще четыре минуты, и показала ему короткий путь в зал.
В итоге Магнус успел к началу партии и победил своего колумбийского соперника.
Ранее стало известно, что решение о лишении Федерации шахмат России членства Международной шахматной федерации (FIDE) отменено, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Конец терпению»: Медведев допустил ядерный удар из-за шагов Запада на Украине
- Россиянка спасла Карлсена от технического поражения на шахматной Олимпиаде
- Турецкие СМИ заявляют о фотоподтверждении встречи Киева с террористами в Идлибе
- Рябков: Москва ответит на удары вглубь России так, чтобы мало не показалось
- В среднем более 40% россиян сознательно ограничивают активность в Сети
- Роспотребнадзор: Глютен нашли в 25% безглютеновых продуктов
- Четверо мирных жителей ранены в Белгородской области при обстреле ВСУ
- Минобороны РФ: ВСУ потеряли на курском направлении более 13 тысяч военных
- СМИ: ВСУ хотят ударить по дальним складам и местам расположения войск России
- В Екатеринбурге целую школу отправили на карантин из-за пневмонии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru