Россиянка спасла Карлсена от технического поражения на шахматной Олимпиаде

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен чуть не опоздал на свою партию на турнире в Будапеште, но фотограф Мария Емельянова помогла ему быстро попасть на арену в самый последний момент, передает портал Firstpost.

В FIDE отменили решение о лишении членства Федерации шахмат РФ

Карлсен вынужден был ехать на место соревнований на велосипеде и в проливной дождь, так как норвежская сборная не смогла забрать его на машине из-за пробок.

Когда Карлсен доехал до арены, то решил, что время вышло, но ему повстречалась фотограф Мария Емельянова. Она сообщила, что у спортсмена есть еще четыре минуты, и показала ему короткий путь в зал.

В итоге Магнус успел к началу партии и победил своего колумбийского соперника.

Ранее стало известно, что решение о лишении Федерации шахмат России членства Международной шахматной федерации (FIDE) отменено, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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