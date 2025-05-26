Карякин призвал внедрить шахматные уроки в школы по всей России
Российский гроссмейстер Сергей Карякин заявил НСН, что хороших преподавателей по шахматам сегодня не хватает, но это решаемый вопрос.
Шахматы – это развитие интеллекта, логики и стратегического мышления, это то, чего порой не хватает детям, которые в основном посещают спортивные кружки, заявил НСН российский гроссмейстер Сергей Карякин.
В российских школах могут появиться шахматные уроки, но пока только в Курской области. Глава региона Александр Хинштейн сообщил, что учеников с 1 по 4 класс ждут еженедельные факультативные занятия. В конце каждой четверти планируют устраивать турниры — сначала школьные, потом на уровне города или района. Если инициатива пойдёт в плюс, её могут распространить и на старшие классы. Карякин эту инициативу полностью поддержал.
«Я считаю, что это великолепная инициатива. Очень приятно, что глава Курской области способствует популяризации шахмат. Я это полностью поддерживаю. Если чем-то могу быть полезен, то тоже готов участвовать и помогать детишкам Курской области, чтобы они знакомились с шахматами и развивали свой интеллектуальный потенциал. Я уверен, что от шахмат одна лишь польза, потому что это развитие интеллекта, логики, стратегического мышления. Это то, чего порой не хватает нашим детям, когда акцент делается только на физическую активность. Регионы условно делятся на шахматные, и те, до которых шахматы еще не до конца дошли. Из позитивных примеров можно выделить Калмыкию, Югру. Есть и другие регионы, могу кого-то случайно не назвать. Я надеюсь, что всему свое время», - рассказал он.
Карякин подчеркнул, что хороших преподавателей сегодня не хватает, но это решаемый вопрос.
«Что касается хороших преподавателей, да, конечно, есть такой вопрос, есть такая сложность. Чем больше шахматы внедряются, тем будет острее стоять вопрос преподавателей. Тут, я думаю, может помочь специализированная программа по повышению квалификации. Это раз. А второе, дело в том, что в шахматах так заведено, что те шахматисты, которые начинают тренироваться, но потом в какой-то момент понимают, что они не могут конкурировать с другими, более талантливыми, уходят тренировать. И в этом тоже нет ничего зазорного. Не каждый способен стать гроссмейстером, но вполне может стать хорошим детским тренером. Детям таких преподавателей достаточно, не нужно детям, чтобы им преподавал гроссмейстер, им нужен просто хороший детский тренер. Шахматы в школах вводятся не для того, чтобы растить чемпионов, а для повышения массовости, чтобы дети становились умнее, интеллектуальнее, образованнее», - заключил собеседник НСН.
Ранее 12-летний школьник из Москвы завоевал золото на первенстве мира по классическим шахматам в Сербии. Всего в турнире приняли участие 462 юных шахматиста из 43 стран, передает «Радиоточка НСН».
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