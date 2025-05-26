Шахматы – это развитие интеллекта, логики и стратегического мышления, это то, чего порой не хватает детям, которые в основном посещают спортивные кружки, заявил НСН российский гроссмейстер Сергей Карякин.

В российских школах могут появиться шахматные уроки, но пока только в Курской области. Глава региона Александр Хинштейн сообщил, что учеников с 1 по 4 класс ждут еженедельные факультативные занятия. В конце каждой четверти планируют устраивать турниры — сначала школьные, потом на уровне города или района. Если инициатива пойдёт в плюс, её могут распространить и на старшие классы. Карякин эту инициативу полностью поддержал.