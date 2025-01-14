Девятилетний россиянин Шогджиев установил мировой рекорд в шахматах

Россиянин Роман Шогджиев установил мировой рекорд, став самым юным шахматистом, получившим балл международного мастера. Об этом пишет портал Chess.com.

Достижение зафиксировали в декабре прошлого года в Белграде, где Шогджиев принял участие в турнире RadnickiChess IM. Россиянин уступил лишь победителю Суату Аталику. Роман Шогджиев выполнил норму в возрасте 9 лет 10 месяцев 7 дней.

В прошлом году Шогджиев стал чемпионом мира по классическим шахматам и блицу среди детей не старше десяти лет.

Ранее 18-летний Володар Мурзин завоевал главный титул на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке, напоминает RT.

