Владеющая «Формулой 1» компания Liberty Media купила чемпионат MotoGP

Американская корпорация Liberty Media, владеющая главным автомобильным чемпионатом мира «Формула 1», приобрела главный мировой мототурнир - серию MotoGP.

«Формула 1»: Гран-при Испании переедет в Мадрид

В сообщении пресс-службы уточняется, что были приобретены 86% акций компании Dorna Sports, которой принадлежали права на моточемпионат. Стоимость сделки составила 4,2 млрд евро.

«MotoGP – глобальная серия, генерирующая большие денежные потоки... Мы можем распространить это великолепное шоу на более широкую мировую аудиторию», - указал исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей.

Отмечается, что кроме MotoGP новые владельцы получили права на молодёжные категории, чемпионат мира по Супербайку и женскую мотосерию Women’s Circuit Racing World Championship.

Ранее звезда сериала «Поколение «Ви» американский актёр Чэнс Пердомо попал в аварию на мотоцикле и погиб в возрасте 27 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СпортГонкиМотоциклисты

Горячие новости

Все новости

партнеры