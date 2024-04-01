Владеющая «Формулой 1» компания Liberty Media купила чемпионат MotoGP

В сообщении пресс-службы уточняется, что были приобретены 86% акций компании Dorna Sports, которой принадлежали права на моточемпионат. Стоимость сделки составила 4,2 млрд евро.

«MotoGP – глобальная серия, генерирующая большие денежные потоки... Мы можем распространить это великолепное шоу на более широкую мировую аудиторию», - указал исполнительный директор Liberty Media Грег Маффей.

Отмечается, что кроме MotoGP новые владельцы получили права на молодёжные категории, чемпионат мира по Супербайку и женскую мотосерию Women’s Circuit Racing World Championship.

Ранее звезда сериала «Поколение «Ви» американский актёр Чэнс Пердомо попал в аварию на мотоцикле и погиб в возрасте 27 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

