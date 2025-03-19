«Тонкий пас Путина!»: Фетисов назвал «хоккейной дипломатией» договоренности с Трампом

Договоренности президентов России и США о проведении хоккейных матчей с участием россиян и американцев имеют отношение не к спорту, а к предотвращению Третьей мировой войны, заявил в интервью НСН легендарный хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в рамках которого обсудили перспективы перемирия на Украине. В Кремле также отметили, что Трамп поддержал идею Путина о проведении в США и России хоккейных матчей между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Фетисов назвал это «хоккейной дипломатией».