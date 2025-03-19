«Тонкий пас Путина!»: Фетисов назвал «хоккейной дипломатией» договоренности с Трампом
Хоккей – самая жесткая игра, которая показывает, что можно воевать на льду, но жить в мире, сказал в эфире НСН Вячеслав Фетисов, напомнив о «пинг-понговой дипломатии» в отношениях США с Китаем.
Договоренности президентов России и США о проведении хоккейных матчей с участием россиян и американцев имеют отношение не к спорту, а к предотвращению Третьей мировой войны, заявил в интервью НСН легендарный хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в рамках которого обсудили перспективы перемирия на Украине. В Кремле также отметили, что Трамп поддержал идею Путина о проведении в США и России хоккейных матчей между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ. Фетисов назвал это «хоккейной дипломатией».
«Здесь не про спорт надо говорить, а про геополитику. Президент очень тонкий пас отдал Трампу. Это больше про человеческие отношения, чем про хоккей, про великую игру. Есть такой термин "хоккейная дипломатия", здесь она как раз имеет место быть. В мировой истории был пример той же "пинг-понговой дипломатии", когда США начали общаться с Китаем, поиграв в настольный теннис. Президенты двух стран ищут формулу мира. При этом хоккей - самая жесткая игра на планете, мужская. Он может быть хорошим примером: воюйте на льду, живите в мире и согласии», - сказал Фетисов.
По его словам, не важно, кто победит в будущих матчах.
«Победят или не победят? Зачем вносим здесь какую-то интригу непонятную. Это будет товарищеская игра, завтра это не произойдет. Формат пока непонятен, нужно согласовать с американцами, чтобы они нашли время, чтобы сыграть. Они играют по 120 игр каждый сезон. Я надеюсь, что игроки поймут свою миссию, что это не просто хоккей, а более серьезные вещи. Никто же не хочет, чтобы мир оказался на грани Третьей мировой войны, кому это надо? Обычно говорят, что в таких играх побеждает дружба. Здесь не про боязнь проиграть в хоккей, здесь про боязнь потерять мир как таковой», - пояснил двукратный олимпийский чемпион.
При этом Фетисов подтвердил, что в НХЛ сегодня уважают российских хоккеистов, а Александр Овечкин и вовсе там «№1».
«Овечкин сейчас персона номер один в американском спорте. Там постоянно идет "обратный отсчет", постоянные сравнения с Уэйном Гретцки… В общем, Саша там номер один. Ну и пара-тройка десятков наших ребят - мега-звезды американского клубного хоккея. В их командах есть и скандинавы, и чехи, и словаки. Это наглядный пример того, что НХЛ с 1989 года, когда я приехал туда играть, не изменяет своим традициям: лучшие игроки в мире играют там», - заключил собеседник НСН.
Агент российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Глеб Чистяков ранее поддержал идею проведения матча между командами, представляющими североамериканскую Национальную хоккейную лигу (НХЛ) и российскую Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). По его мнению, хорошо было бы провести матч «Динамо» — «Вашингтон», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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